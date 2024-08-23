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Aşkları olay olan Bülent Şakrak ile Esra Akpınar ayrıldı

Aşkları olay olan Bülent Şakrak ile Esra Akpınar ayrıldı. İşte detaylar...

Aşkları olay olan Bülent Şakrak ile Esra Akpınar ayrıldı

Bülent Şakrak ile 8 aydır aşk yaşadığı yapımcı Esra Akpınar ayrıldı.

Aşkları olay olan Bülent Şakrak ile Esra Akpınar ayrıldı

Çift birbirlerini takipten çıkmadı ama beraber çekilmiş fotoğraflarını sildi.

Aşkları olay olan Bülent Şakrak ile Esra Akpınar ayrıldı

İkili, birlikte çalışmaya devam ediyor.

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