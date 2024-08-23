Aşkları olay olan Bülent Şakrak ile Esra Akpınar ayrıldı

Bülent Şakrak ile 8 aydır aşk yaşadığı yapımcı Esra Akpınar ayrıldı.

Çift birbirlerini takipten çıkmadı ama beraber çekilmiş fotoğraflarını sildi.

İkili, birlikte çalışmaya devam ediyor.

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