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Aşkları ihanet iddialarıyla başlayan Onur Atilla ile şarkıcı Nez'in aşkı kısa sürdü

Aşkları ihanet iddialarıyla başlayan Onur Atilla ile şarkıcı Nez'in aşkı kısa sürdü. İşte detaylar...

Aşkları ihanet iddialarıyla başlayan Onur Atilla ile şarkıcı Nez'in aşkı kısa sürdü

Olaylı başlayan Onur Atilla ile şarkıcı Nez'in aşkı kısa sürdü.

 Aşkları ihanet iddialarıyla başlayan Onur Atilla ile şarkıcı Nez'in aşkı kısa sürdü

Sessiz sedasız yollarını ayıran ikili birbirini de sosyal medya üzerinden takipten çıktı.

Aşkları ihanet iddialarıyla başlayan Onur Atilla ile şarkıcı Nez'in aşkı kısa sürdü
Eşi Sinem Ayyıldız'dan boşanır boşanmaz şarkıcı Nez ile yeni bir ilişkiye Atilla, eşini aldattığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Nez ve Atilla, iddialarını yalanlamıştı.

 Aşkları ihanet iddialarıyla başlayan Onur Atilla ile şarkıcı Nez'in aşkı kısa sürdü

Instagram'dan soru-cevap yapan Nez, Atilla ile ayrıldıklarını açıkladı.

 

 

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