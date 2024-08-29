 Aşkları ihanet iddialarıyla başlayan Onur Atilla ile şarkıcı Nez'in aşkı kısa sürdü

Olaylı başlayan Onur Atilla ile şarkıcı Nez'in aşkı kısa sürdü.

Sessiz sedasız yollarını ayıran ikili birbirini de sosyal medya üzerinden takipten çıktı.



Eşi Sinem Ayyıldız'dan boşanır boşanmaz şarkıcı Nez ile yeni bir ilişkiye Atilla, eşini aldattığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Nez ve Atilla, iddialarını yalanlamıştı.

Instagram'dan soru-cevap yapan Nez, Atilla ile ayrıldıklarını açıkladı.

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