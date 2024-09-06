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“Aşkısına” klibi en çok izlenenlerde zirve yolunda

Geçtiğimiz günlerde çıkardığı “Aşkısına” single’ı ile listelere hızlı bir şekilde giren Duru Pi’nin klibi de sosyal medya ve televizyonlarda ilgi odağı oldu.

“Aşkısına” klibi en çok izlenenlerde zirve yolunda

Güney Kore’de çekilen klip şimdiden izleyenlerin beğenisini topladı. “Aşkısına” şarkısının sözü-bestesi ve prodüktörlüğü ünlü yazar İsra Gülümser’e ait…

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