“Aşkısına” klibi en çok izlenenlerde zirve yolunda

Güney Kore’de çekilen klip şimdiden izleyenlerin beğenisini topladı. “Aşkısına” şarkısının sözü-bestesi ve prodüktörlüğü ünlü yazar İsra Gülümser’e ait…

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