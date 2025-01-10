 Aşkını ilan eden Mauro Icardi ve China Suarez'in aldığı yorum dudak uçuklattı!

Wanda Nara ile boşanma davası devam eden Mauro Icardi, şarkıcı ve oyuncu sevgilisi China Suarez ile aşkını ilan etti.

İkilinin paylaştığı kare, olay yorum aldı.



Çiftin paylaşımı 12 saat olmadan 440 bin yorum aldı.



Rekor yorum duduk uçuklattı.



Fotoğrafı ise 1 milyon kişinin birbirine gönderdiği ortaya çıktı.

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