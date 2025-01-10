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Aşkını ilan eden Mauro Icardi ve China Suarez'in aldığı yorum dudak uçuklattı!

Aşkını ilan eden Mauro Icardi ve China Suarez'in aldığı yorum dudak uçuklattı! İşte detaylar...

Aşkını ilan eden Mauro Icardi ve China Suarez'in aldığı yorum dudak uçuklattı!

Wanda Nara ile boşanma davası devam eden Mauro Icardi, şarkıcı ve oyuncu sevgilisi China Suarez ile aşkını ilan etti.

 Aşkını ilan eden Mauro Icardi ve China Suarez'in aldığı yorum dudak uçuklattı!

İkilinin paylaştığı kare, olay yorum aldı.

Aşkını ilan eden Mauro Icardi ve China Suarez'in aldığı yorum dudak uçuklattı!
Çiftin paylaşımı 12 saat olmadan 440 bin yorum aldı.

Aşkını ilan eden Mauro Icardi ve China Suarez'in aldığı yorum dudak uçuklattı!
Rekor yorum duduk uçuklattı.

Aşkını ilan eden Mauro Icardi ve China Suarez'in aldığı yorum dudak uçuklattı!
Fotoğrafı ise 1 milyon kişinin birbirine gönderdiği ortaya çıktı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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