Aşkın ruhunu yansıtan rujlar Gratisler'de

Sevgililer Günü’nün vazgeçilmez rengi kırmızı ve pembe tonlarını bir arada sunan Beaulis Love Duette ikili ruj setleri, Sevgililer Günü’nün romantizmini dudaklara yansıtıyor. Kalpli ambalaj tasarımıyla dikkat çeken ruj setleri hem parlak hem de mat seçenekleriyle bir rujdan fazlasını sunuyor.

Bir tarafının likit mat ruj, diğer tarafının dudak parlatıcısı olması ve kalp şeklindeki katlanabilir ambalajıyla kullanım kolaylığı sunmasıyla ilgi çeken Beaulis Love Duette ruj setinin iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Beaulis Love Duette ikili ruj seti, 220 TL’den satışa sunuluyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.