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Aşkın ruhunu yansıtan rujlar Gratisler'de

Gratis, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kendini çekici hissetmek isteyenlere birçok alternatif sunuyor. Gratis’in sevilen markası Beaulis’in Sevgililer Günü için kalp ambalajlarda tasarladığı ve aşkın renklerinden oluşan Love Duette ruj setleri, etkileyici ve ışıltılı dudak görünümünü bir arada sunuyor.

Aşkın ruhunu yansıtan rujlar Gratisler'de

 

Sevgililer Günü’nün vazgeçilmez rengi kırmızı ve pembe tonlarını bir arada sunan Beaulis Love Duette ikili ruj setleri, Sevgililer Günü’nün romantizmini dudaklara yansıtıyor. Kalpli ambalaj tasarımıyla dikkat çeken ruj setleri hem parlak hem de mat seçenekleriyle bir rujdan fazlasını sunuyor.

Aşkın ruhunu yansıtan rujlar Gratisler'de

 

Bir tarafının likit mat ruj, diğer tarafının dudak parlatıcısı olması ve kalp şeklindeki katlanabilir ambalajıyla kullanım kolaylığı sunmasıyla ilgi çeken Beaulis Love Duette ruj setinin iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Beaulis Love Duette ikili ruj seti, 220 TL’den satışa sunuluyor.

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