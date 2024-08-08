 Aşkın Nur Yengi senfonik konseri ile Harbiye'de aşk rüzgarları estirdi

Türk Pop müziğinin güçlü seslerinden AŞKIN NUR YENGİ, geçtiğimiz akşam (7 Ağustos) BKMOrganizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda eşsiz bir konsere daha imza attı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aşkın Nur Yengi verdiği ilk konserini şu sözleriyle anlattı;

“Harbiye benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. 1990 yılında ilk çıktığım konser, Harbiye konseriydi. Sadece 10 şarkım vardı. Finalde seyirciler memnundu ama sahneye yastık atmaya başladılar ve beğenmediklerini düşünüp çok korkmuştum. Tam tersiymiş tabii. İstek için yastık atmışlar. Sonra çıkıp 10 şarkı daha söyledim. Tabii aynı şarkıları söyledim. Çünkü başka şarkım yoktu. O yüzden Harbiye konserim çok kıymetli benim için…”

Harbiye’de ilk kez 90’lı yıllarda sahne alan ve aradan geçen yıllar boyunca sahnelerde sesiyle, unutulmaz sahne performansıyla gönüllerde taht kuran Aşkın Nur Yengi’nin “Aşkın Nur Yengi Senfonik” isimli konseri için sahnede sanatçıya 42 kişiden oluşan Pera Filarmoni Orkestrası ile birlikte birbirinden değerli 50 müzisyen eşlik etti.

Coşkulu alkışlar eşliğinde sahne alan ve “Allah Şahit” parçası ile konserin başlama vuruşunu yapan sanatçı gecede “Yalancı Bahar”, “Seni Aldattım”, “Yazık”, “Unutulmuş Muydum”, “Serserim”, “Ay İnanmıyorum” gibi Türk Pop müziğine damgasını vurmuş 20’den fazla şarkı ile 2.5 saatten fazla sahnede kaldı. “Ayrılmam” parçasında ‘siz bana gelmişsiniz, ben size gelmez miyim’ diyereksahneden inip seyircinin arasına karışan Aşkın Nur Yengi seslendirdiği şarkıların her birini Harbiye’yi dolduran binlerce hayranı ile birlikte hep bir ağızdan söylerken, Tolga Çam imzalı şık ve iddialı kostümleri ile de sahnede ışık saçtı.

HARUN KOLÇAK’LA DÜET YAPAN AŞKIN NUR YENGİ’DEN 90’LI YILLARA SELAM

90’lı yıllara damgasını vuran Aşkın Nur Yengi, birlikte unutulmaz eserlere imza attığı Harun Kolçak'ı sahnesinde özel bir düetle andı. Yedi yıl önce hayatını kaybeden Kolçak'ın görüntüsünün LED ekranla sahneye taşındığı gecede birlikte “Bile Bile” adlı parçaya yaptıkları düet, konukları 90’lı yıllara ışınladı ve duygu dolu anlar yaşandı.



ÜNZİLE'DE SAHNE ÇOCUKLARINDI

Aşkın Nur Yengi sahnesinde bu defa çocukları ağırladı. Şarkı öncesi küçük yaştaki kız çocuklarının yer aldığı “zambak zumbak dön arkana iyi bak” adlı oyununu sahnesine taşıyan Aşkın Nur Yengi, ardından sözü Aysel Gürel’e, müziği Onno Tunç’a ait olan, Sezen Aksu’nun eşsiz yorumu ve çocuk gelinlerin hikayesi ile kalpleri sızlatan “Ünzile” parçasını seslendirdi. Şarkı boyunca Aşkın Nur Yengi’nin yanı başında sahnede çocuk gelin vardı….

Kendisine eşlik eden 9 kişilik bir dans ekibi ile konuklarına hem görsel hem de müzikal bir ziyafet yaşatan Yengi, “Senden Daha Güzel” ve “Ay İnanmıyorum” parçaları ile konserin sonunda bis yaptı. Konser sonunda tüm ekibi sahneye çağıran sanatçı ve ekibini, Harbiye’yi tıklım tıklım dolduran müzikseverler dakikalarca ayakta alkış yağmuruna tuttu. Her parçasında aşkın izlerini taşıyan ve konuklarını senfoni rüzgarları eşliğinde zamanda yolculuğa çıkaran Aşkın Nur Yengi, Harbiye Açıkhava’nın muhteşem atmosferinde yine çok özel bir konsere imza attı.

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