Aşkın Nur Yengi'nin Nişantaşı tarzı!

Snob Magazin'in haberine göre; Aşkın Nur Yengi Nişantaşı'nda görüntülendi.



Ortopedik ürünler satan bir mağazadan alışveriş yapan sanatçı, telefon görüşmesi yaptığını söyleyerek soruları yanıtsız bıraktı.



Sanatçı, tarzı, doğallığı ve zerafetiyle dikkat çekti.

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