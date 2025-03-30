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Aşkın Nur Yengi'nin Nişantaşı tarzı!

Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi'nin Nişantaşı tarzı! İşte detaylar...

Aşkın Nur Yengi'nin Nişantaşı tarzı!

Snob Magazin'in haberine göre; Aşkın Nur Yengi Nişantaşı'nda görüntülendi.

Aşkın Nur Yengi'nin Nişantaşı tarzı!
Ortopedik ürünler satan bir mağazadan alışveriş yapan sanatçı, telefon görüşmesi yaptığını söyleyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Aşkın Nur Yengi'nin Nişantaşı tarzı!
Sanatçı, tarzı, doğallığı ve zerafetiyle dikkat çekti.

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