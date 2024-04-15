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SnobMagazin.com

Aşkın Nur Yengi, emeklilik hakkında konuştu! Sezen Aksu’nun müziğe neden dönmediğini açıkladı?

Aşkın Nur Yengi, emeklilik hakkında konuştu! Sezen Aksu’nun müziğe neden dönmediğini açıkladı? İşte detaylar...

Aşkın Nur Yengi, emeklilik hakkında konuştu! Sezen Aksu’nun müziğe neden dönmediğini açıkladı?

Snob Magazin'in haberine göre; Aşkın Nur Yengi, Nişantaşı'nda görüntülendi. Sanatçı, albüm hazırlığında olduğunu söyledi. Orhan Gencebay'ın, "Yerli ve milli değerlerimizin darbe yediğini görüyoruz. Bunun tek sebebi kesinlikle üretenin maddi ve manevi haklarını alamaması. Bunun düzelmesi için son derece önemli çalışmalara, görüşlere ve bakışlara ihtiyacımız var" sözlerine Yengi, "Bu jenarasyonun çocukları yerli ve milli. Bende 90'ların profiliyim. İki dünyayı yan yana getireceğiz, o çocukların kıymetni bileceğiz. Şarkıların içindeki argo için söylüyorsa doğru olabilir. Bizim de TRT döneminde yasaklı kelimeler oluyordu. Ama bu yüzyılda müziğin uçlarına doğru geldiğimizde bunların tartışılacak şeyler olduğunu düşünmüyorum. Sanat sınırsız olmalı" dedi.

Aşkın Nur Yengi, emeklilik hakkında konuştu! Sezen Aksu’nun müziğe neden dönmediğini açıkladı?
Erkek sanatçıların etek giymesine sanatçı, "Herkes kendi dünyasından sorumlu... Özgürlük önemli bir şey. Herkes kendi istediğini yapabilir. Botoks ise abartmadığın sürece olabilir" diye konuştu. Sezen Aksu'nun uzun zamandır sahne almamasına Yengi, "Bir zaman geldiğinde işi kıymeti ve değerinde sonlandırmak lazım. Üretkenliği devam ediyor. Sahnede olmak istemiyor olabilir. Belki sonra özel bir konser verebilir" şeklinde konuştu.

Aşkın Nur Yengi, emeklilik hakkında konuştu! Sezen Aksu’nun müziğe neden dönmediğini açıkladı?
10 bin TL emeklilik maaşı için sanatçı, "10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam. Ana işi yapıp, emekliliği ikinci meslek olarak görmek zorunda kalacağım" açıklamasını yaptı.

Aşkın Nur Yengi, emeklilik hakkında konuştu! Sezen Aksu’nun müziğe neden dönmediğini açıkladı?

Kızı Nazlı Bilginer'in müzisyenlik eğitimi almasına Yengi, "Alaylı değil mektepli olmasından yanayım. Ama hangi mesleği tercih ederse yanındayım" dedi.

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