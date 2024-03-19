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SnobMagazin.com

Aşkın Nur Yengi, acı haberi paylaştı: Maalesef kaybettik

Aşkın Nur Yengi, acı haberi duyurdu.

Aşkın Nur Yengi, acı haberi paylaştı: Maalesef kaybettik

Snob Magazin'in özel haberine göre; Aşkın Nur Yengi, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Aşkın Nur Yengi, acı haberi paylaştı: Maalesef kaybettik
Abisi Ahmet Yengi yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yengi'nin entübe edildiği ve müşahede altında tutuluyordu. Yengi, "Vefat etti. Trafik kazası. Psikolojik olarak kolay değildi. Huzurla uyusun" dedi.

Aşkın Nur Yengi, acı haberi paylaştı: Maalesef kaybettik
Haluk Bilginer'den olan kızı Nazlı Bilginer için sanatçı, "Müzik eğitimi alıyor konservatuvarda... Müzik tercih etti. Solist olmak istiyor. Onun kararı. Anne olarak sonuna kadar destek vereceğim. İsterse İngiltere'de oyunculuk bölümüne geçer" diye konuştu.

 

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