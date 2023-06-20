‘Aşkın Eli Değmiş Gibi’ydi

Programın başından sonuna kadar aşklarından bahseden çiftin, günler sonra yolları ayrıldıkları haberi gündeme bomba gibi düştü.

Programda şarkılar söyleyip kahkahalar atan oyuncu Yanardağ, programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yapan Ayla-Ali Karadeniz çiftinin evlilik teklifi sorusuna “donup kaldım, ne yapacağımızı şaşırdım bir an için" demişti.

'Başka Açıdan TV' YouTube'da yayınlanan 'Aşkın Eli Değmiş Gibi' programında daha önce de ünlü oyuncu Ayhan Taş ve eşi Eşin Taş da konuk olmuştu.

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