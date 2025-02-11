 Aşkın Dünkü Çocukları filmine gişe şoku!

Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Hülya Avşar gibi birçok ünlü ismi buluşturan Aşkın Dünkü Çocukları filmi gişede büyük şok yaşadı.



Projeyi 10 günde 10 bin 805 kişi izledi.

Yapım, 2 milyon 303 bin 531 TL hasılat elde etti.

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