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Aşkın Dünkü Çocukları filmine gişe şoku!

Aşkın Dünkü Çocukları filmine gişe şoku! İşte detaylar...

Aşkın Dünkü Çocukları filmine gişe şoku!

Uğur Yücel, Mehmet Özgür ve Hülya Avşar gibi birçok ünlü ismi buluşturan Aşkın Dünkü Çocukları filmi gişede büyük şok yaşadı.

Aşkın Dünkü Çocukları filmine gişe şoku!
Projeyi 10 günde 10 bin 805 kişi izledi.

 Aşkın Dünkü Çocukları filmine gişe şoku!

Yapım, 2 milyon 303 bin 531 TL hasılat elde etti.

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