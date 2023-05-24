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Aşk ve saflığı vurgulayan özel tasarımlar

Beyaz Butik 2023 koleksiyonunda, Rokoko tasarımlarıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Aşk ve saflığı vurgulayan özel tasarımlar

Beyaz Butik 2023 koleksiyonunda, Rokoko tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Aşk ve saflığı vurgulayan özel tasarımlar

Dünyada başarıları ve stilleri ile saygınlık kazanmış kadınlardan ilham alarak hazırlanan, her biri el işlemesi olan tasarımlarda, rokoko döneminden bu yana kadınların saygınlığını gösteren uzun kuyruklar ve kabarık eteklere ithafen çıkarılabilir etekler ve uçuşan uzun pelerinler yer alıyor.

Aşk ve saflığı vurgulayan özel tasarımlar

Doğanın eşsiz renkleriyle birlikte aşk ve saflığı ön plana çıkaran koleksiyon, beyaz güller, kır çiçekleri ve gelin buketlerinin vazgeçilmezi şakayık ile tamamlanıyor.

Aşk ve saflığı vurgulayan özel tasarımlar

Koleksiyonun en çarpıcı özelliği ise "over corset' sayesinde gelinler, uzun kuyruklu ve düşük omuzlu bir gelinlikle başlayıp düğünün ikinci yarısında daha sade kesimli kalp yaka bir elbise ile devam edebilecek. Koleksiyonun gözde parçalarından Celiné bunların başında geliyor.

Aşk ve saflığı vurgulayan özel tasarımlar

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