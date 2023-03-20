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Aşk İki Ayda Bitti

EGO dizisinde yer alan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Galatasaraylı basketbolcu Mahir Ağva’nın ilişkisinde flaş bir gelişme yaşandı. İkilinin, aşkı iki ayda bitti. İşte haberin detayları...

Aşk İki Ayda Bitti

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Geçtiğimiz kasım ayında Mustafa Mert Koç’tan ayrıldıktan sonra gönlünü Galatasaraylı basketbolcu Mahir Ağva’ya kaptıran Melisa Aslı Pamuk’un bu ilişkisi yıldırım hızıyla bitmiş! Ocak ayında Ağva ile görüşmeye başlayan güzel oyuncu, ilişkisini gizli tutmak istese de buna engel olamamıştı.

Aşk İki Ayda Bitti

Haberlerin ardından sessiz kalan ikili, sosyal medyadan da takipleşmemişti ve birbirlerini tanıma aşamasındaydı. Ancak tanıma aşamasında birbirlerine uygun olmadıklarını düşündüler belli ki çünkü duyduğuma göre ikili 10 gün önce ayrı yollara gitmeye karar vermiş.

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