Aşk İki Ayda Bitti

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Geçtiğimiz kasım ayında Mustafa Mert Koç’tan ayrıldıktan sonra gönlünü Galatasaraylı basketbolcu Mahir Ağva’ya kaptıran Melisa Aslı Pamuk’un bu ilişkisi yıldırım hızıyla bitmiş! Ocak ayında Ağva ile görüşmeye başlayan güzel oyuncu, ilişkisini gizli tutmak istese de buna engel olamamıştı.

Haberlerin ardından sessiz kalan ikili, sosyal medyadan da takipleşmemişti ve birbirlerini tanıma aşamasındaydı. Ancak tanıma aşamasında birbirlerine uygun olmadıklarını düşündüler belli ki çünkü duyduğuma göre ikili 10 gün önce ayrı yollara gitmeye karar vermiş.

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