Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Pelin Ermiş'ten diziyle ilgili flaş itiraflar

Döneminin efsane dizisi Aşk-ı Memnu’nun Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, son zamanlarda hem güzelliğiyle hem de “Bir İhtimal Daha Var” adlı muhteşem oyunla adından söz ettiriyor. Mesleğine olan aşkının nasıl başladığını paylaşan Pelin Ermiş, anılarını ve ilgi alanlarını MAG Temmuz sayısında anlattı.

"Aşk-ı Memnu ne diziydi ama! Okuldan mezun olduktan sonraki ilk profesyonel işimdi." diyen güzel oyuncu efsane dizi Aşk-ı Memnu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu "Okurken de oynadığım birkaç dizi olmuştu. Onlar fragmanmış tabii... Oldukça öğreticiydi o zamanlar. Set, kamera, bir sahneyi bir sürü açıdan oynamak, devamlılık, gerçek mekân, karakterler, hikâye, evin içi yangın yeri gibi, çatışmalı bir sürü sahne; harika bir deneyimdi! Bir sürü şey öğrenmiştim, kendimi keşfediyordum yeniden ve başka şekillerde. Hilal Saral, sahiciliği çok iyi yaşatan bir yönetmendi. Hep beraber yaşıyorduk keyifle, pek güzel kıymetli günlerdi. Şimdiyle kıyaslayınca tabii ki farklar görüyorum. Bir kere o zaman, Instagram, Twitter yok daha. Olsa neler olurdu kim bilir? Bana bu dönem daha karışık geliyor; o dönem yalındı, süssüzdü."