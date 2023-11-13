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Aşk Filmi 1 Aralık’ta vizyonda

Cemre Baysel ve İlhan Şen ilk sinema filmleriyle hayranlarının karşısına çıkıyor.

Aşk Filmi 1 Aralık’ta vizyonda

Popüler bir top model olan “Yaz” karakterini canlandıran Cemre Baysel ile film yönetmeni “Uzay”a hayat veren İlhan Şen’in başrollerini paylaştığı “Aşk Filmi”, fırtınalı bir aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Son dönemde imza attıkları başarılı projelerle adlarını duyuran Cemre Baysel ile İlhan Şen ilk kez uzun metraj bir film ile 1 Aralık’ta hayranlarının karşısına çıkacak.

Aşk Filmi 1 Aralık’ta vizyonda

Senaryosu ve yönetmenliği pek çok dizi ve film projesini gerçekleştiren Deniz Denizciler’e ait olan Aşk Filmi’nin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Kamera süreci yaklaşık 10 hafta süren filmde, Erkan Petekkaya ve Onur Büyüktopçu’nun da aralarında olduğu pek çok ünlü isim rol aldı. Film, popüler bir top model olan, gece hayatına ve eğlenceye düşkünlüğü ile bilinen Yaz’ın, deneme çekimlerine gittiği filmin yönetmeni Uzay ile tanışmasını ve ikilinin hayatları boyunca unutamayacakları bir aşk acısı yaşamalarına neden olan süreci anlatıyor.

Aşk Filmi 1 Aralık’ta vizyonda

Yapımcılığını Vahid Berke Ertekin’in üstlendiği romantik-drama türündeki film, Sezen Aksu, Nilüfer, Müslüm Gürses ve Tan’ın son yıllara damgasını vuran aşk şarkılarıyla da sinemaseverlerin akıllarından uzun süre çıkmayacak. Film, 1 Aralık itibariyle sinemalarda seyirci ile buluşacak.

 

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