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Asiye Palu, Avrupa turnesiyle müzikseverleri büyüleyecek

Asiye Palu, geçtiğimiz aylarda "Ben Ne İnsanlar Gördüm" adlı şarkısıyla müzik dünyasında önemli bir çıkış yakalayarak büyük beğeni topladı. 24 Kasım'da Münih'de konserlerine start verecek olan Palu, art arda vereceği Avrupa konserleriyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Asiye Palu, Avrupa turnesiyle müzikseverleri büyüleyecek

Münih, Berlin, Stuttgart, Köln, Dürtmen, Gelsenkirchen, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg gibi önemli şehirlerde, ayrıca Zürih ve Hollanda'da toplamda 3 ülke ve 11 şehirde konser verecek olan Palu, muhteşem sahne performanslarıyla tanınıyor.

Asiye Palu, Avrupa turnesiyle müzikseverleri büyüleyecek

 

Asiye Palu, sahnede sadece sesiyle değil aynı zamanda çaldığı kanunuyla da müzikseverleri mest ediyor. Sanatçı, yardım konserleriyle sosyal sorumluluk projelerine de aktif destek sağlıyor.

Asiye Palu, Avrupa turnesiyle müzikseverleri büyüleyecek

Başarılı şarkıcının söz ve müziği kendisine ait birçok eseri bulunuyor. Asiye Palu, gelecekteki müzik projeleri için stüdyo çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

Avrupa'da adım atmadık yer bırakmayacak olan Asiye Palu, güçlü sesi, eşsiz yorumu ve geniş repertuarıyla hayranlarına sürprizlerle dolu bir müzik ziyafeti sunacak. Turne, Aralık ayında sona erecek.

Asiye Palu, Avrupa turnesiyle müzikseverleri büyüleyecek

 

Asiye Palu'nun Avrupa turnesi, müzikseverleri büyüleyecek performansları ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle dolu dolu geçecek.

 

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