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Aşıkların tercümanı Serkan Kaya’dan yeni single

Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, dinlemeye doyamayacağımız yeni bir çalışmayla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Aşıkların tercümanı Serkan Kaya’dan yeni single

Yıllardır çıkardığı her şarkıda ses getiren Kaya, bu kez “Ne Yazar” isimli taptaze bir single ile görücüye çıkıyor. Sevgiliye sitem temalı slow parça dertli aşıkların sesi olacak. “Ne Yazar” şarkısı taşıdığı ruhla Serkan Kaya klasiklerinin en sevilen eserlerinden biri olmaya aday.

Aşıkların tercümanı Serkan Kaya’dan yeni single

DEV EKİBİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Şarkının derin sözlerini Cemal Safi’nin yazdığı çalışmanın müziği İsmet Topçu imzası taşıyor. Düzenlemesini Veysel Samanlıoğlu’nun üstlendiği “Ne Yazar”ın  video klibini ise ünlü yönetmen Kemal Başbuğ gözde mekan Cahide Palazzo’da çekti. Başarılı orkestrasının eşlik ettiği klipte Serkan Kaya dev ekibiyle birlikte hem gözlere hem de kulaklara hitap etti.

Serkan Kaya’nın yeni single çalışması “Ne Yazar” 26 Nisan’dan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

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