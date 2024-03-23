Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti

Bir süredir birlikte olan Simay Barla ile Halit Özgür Sarı, reklam anlaşması için Riyad'a gitti.



'Yabani' dizisindeki arkadaşları aşka dönüşen çift, Riyad'dan fotoğraflarını paylaştı.



İkili, karelerini ayrı ayrı paylaştı.

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