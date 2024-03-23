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Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti

Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti. İşte detaylar...

Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti

Bir süredir birlikte olan Simay Barla ile Halit Özgür Sarı, reklam anlaşması için Riyad'a gitti.

Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti
'Yabani' dizisindeki arkadaşları aşka dönüşen çift, Riyad'dan fotoğraflarını paylaştı.

Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti
İkili, karelerini ayrı ayrı paylaştı.

 

 

 

 

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