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Asena ve Aslızen'den muhteşem şov

Yaklaşık 8 yıl aradan sonra yeniden 'yola devam' diyen Asena ile partneri Aslızen, önceki gün Etiler'de görkemli bir şova imza attı.

Asena ve Aslızen'den muhteşem şov

Aslızen ve Asena'nın '2 AS' adıyla bir araya geldikleri projenin ilk konseri Nuit Blanche'da gerçekleşti.

Asena ve Aslızen'den muhteşem şov

Üç ay süren hazırlık aşamasının ardından sahne alan ikili, şarkıları ve danslarıyla mekanı dolduran konuklara eğlenceli bir akşam yaşattı.

Asena ve Aslızen'den muhteşem şov

 

 

 

 

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