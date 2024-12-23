Asena ve Aslızen'den muhteşem şov

Aslızen ve Asena'nın '2 AS' adıyla bir araya geldikleri projenin ilk konseri Nuit Blanche'da gerçekleşti.

Üç ay süren hazırlık aşamasının ardından sahne alan ikili, şarkıları ve danslarıyla mekanı dolduran konuklara eğlenceli bir akşam yaşattı.

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