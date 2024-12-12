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Asena, "Kırgın olduğunuz biri var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Asena, "Kırgın olduğunuz biri var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Asena, "Kırgın olduğunuz biri var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Asena, Nişantaşı Citys’te görüntülendi.

 Asena, "Kırgın olduğunuz biri var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Aslızen ile projesinden bahseden oryantal, "İki dev kadın. Şarkı, dans ve espri yapacağız. Bundan sonra sahne sahne dolaşacağız. Aslında bir şarkı arıyordum. Şarkı alırken, 'Bunu beraber söyleyebiliriz' dedim. Sonra ben de şimşek çaktı bu proje çıktı ortaya" dedi.

 

Asena, "Kırgın olduğunuz biri var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Geçtiğimiz günlerde oryantal yapmasına Asena, "Oturduğumuz sitede herkes motive olsun diye bir şey yaptım. Herhalde dansa dönüyorum sandılar, yok öyle. Dansı özlemedim sahneyi özledim" diye konuştu. Oryantal, "Kırgın olduğunuz biri var mı?" sorusuna, "Yok. Hayat o kadar kısa ki güzelliklerle geçsin" yanıtını verdi.

Asena, "Kırgın olduğunuz biri var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi?
Otomobili eşi Hasan Dere'nin hediyesi olduğunu belirten Asena, "Eşiniz romantik midir?" sorusuna, "Çok. Sürpriz hazırlar ama söyler tutamıyor. Eli çok açıktır. Dünyanın en merhametli insanlarından biridir" diye cevap verdi. Aslızen ve Asena, '2 As' adını verdikleri sahne şovları için kamera karşısına geçti.

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