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Asena’dan yıllarca unutulmayacak şov

İş insanı Hasan Dere ile 2017'de nikâh masasına oturduktan sonra Almanya'ya yerleşerek hem eğlence hem de moda tasarım sektöründe başarıdan başarıya koşan Asena, geçtiğimiz günlerde tam 8 yıl aradan sonra raftan çıkardığı hayalinin ilk adımını  ‘Şeytan Tüyü’ isimli şarkısıyla atmış oldu.

Asena’dan yıllarca unutulmayacak şov

Gerek şarkısı gerekse çektiği klip ile müzik sektöründe takdir toplayan Asena, şimdilerde yıllardır içinde büyütüp beslediği ses, şarkı, danstan oluşan görsel şovunu sahnelemek için heyecanla kavrulup duruyor.

Asena’dan yıllarca unutulmayacak şov

 

Uzun yıllardır aklında şekillendirdiği, Broadway şovlarını bile gölge bırakacak bir sahne şovu üzerinde çalışan Asena, 100 kişilik bir ekiple farklı tarzlarda, farklı dillerdeki şarkıları sahnede interaktif bir şov ile harmanlayarak izleyicinin karşısına çıkmaya gün sayıyor.

Asena’dan yıllarca unutulmayacak şov

Asena bu heyecanını “Evet 8 yıl aradan sonra bir şov hakkımız vardır diye düşünüyorum. Yıkılası Kostümlerimiz, dansçılarımız, doğu batı sentezi oluşumunda 50 kişilik orkestramız şovumuzun içinde konuklarımız, interaktif   takılmalarımız yokta yok yani şovun içinde. Böyle büyüklükteki bir şovu sahneye taşımak içinde farklı sektörlerden büyük firma ve markalarla dirsek temasındayız  ulusal medyada da büyük ses getirecek bu şovumuzu sahnelemek bakalım kime kısmet olacak” sözleri ile ifade ediyor.

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