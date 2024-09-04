  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Asena: Benim babaannem Almanya'ya bulunduğu semte adımını atan ilk Türk kadınıdır

Asena: Benim babaannem Almanya'ya bulunduğu semte adımını atan ilk Türk kadınıdır. İşte detaylar...

Asena: Benim babaannem Almanya'ya bulunduğu semte adımını atan ilk Türk kadınıdır

Evlenip Almanya'ya yerleşen Asena Dere ve eşi Hasan Dere, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Asena: Benim babaannem Almanya'ya bulunduğu semte adımını atan ilk Türk kadınıdır

Asena Dere, "İkinci şarkım geliyor. Sesim, dansım ve şovumla sahnelere dönüyorum. Onun hazırlığındayım. Eşim de bu vesileyle Türkiye'de daha fazla kalırımın hesabını yapıyor. Almanya'da ekmek teknemiz olan mekanlarımız var. Onlar için alışveriş yaptık" dedi. Hasan Dere, "Almanya'da yaşıyorum. Sık sık Türkiye'ye geliyorum. İstanbul aşığıyım. Burada mutluyum. Az önce Asena, 'Gitmemiz lazım' dedi ve içim buruk oldu" açıklamasını yaptı. Dere, "Temelli dönüş olmaz çünkü mekanlarımız orada..." diye konuştu. Sektörden bahseden Asena Dere, "Başarılı insanlar var. Gençler de başarılı isimler bulunuyor. Biraz mekanlar çoğalsa... Burada sanat müziğin duayen isimlerin çıktığı mekanlar lazım. Burada ve Düsseldorf'da böyle bir yer açılabilir" açıklamasını yaptı.

Asena: Benim babaannem Almanya'ya bulunduğu semte adımını atan ilk Türk kadınıdır
İNSANLAR FIRSATÇILIK YAPIYOR
Çocukken de Almanya'ya gittiğini belirten Asena Dere, "Benim babaannem Almanya'ya bulunduğu semte adımını atan ilk Türk kadınıdır. 35 sene orada çalıştı. 12 yaşına kadar Almanya'ya gidip geldim. Evlenince orada olmaya başladım" ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki fiyat farkı için Asena Dere, "Burada birçok mekan herkese tuturabildiğine... İyi niyet göremiyorum. Geçen bir beyefendi kendi ürettiği şarabı mekana 260 TL'ye satıyor. O mekanda kendi ürettiği şarabı beyefendiye 3 bin 500 TL'ye satıyorlar. Tamam her zamlanıyor ama insanlar fırsatçılık yapıyor" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dilan Çıtak'ın yeni single'ı 'Virane' çıkıyor
  Magazin

Dilan Çıtak'ın yeni single'ı 'Virane' çıkıyor

EİB’den ağustos ayında 1 milyar 548 milyon dolarlık ihracat
  Güncel

EİB’den ağustos ayında 1 milyar 548 milyon dolarlık ihracat

Beymen Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain ile 2024-25 Sonbahar/Kış sezonunu unutulmaz kılacak
  Moda ve Güzellik

Beymen Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain ile 2024-25 Sonbahar/Kış sezonunu unutulmaz kılacak

Vücut Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır?
  Yaşam - Sağlık

Vücut Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır?

'Leyla' dizisinin afişi yayınlandı
  Magazin

'Leyla' dizisinin afişi yayınlandı

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! O detay dikkat çekti
  Magazin

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! O detay dikkat çekti