 Asena: Benim babaannem Almanya'ya bulunduğu semte adımını atan ilk Türk kadınıdır

Evlenip Almanya'ya yerleşen Asena Dere ve eşi Hasan Dere, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Asena Dere, "İkinci şarkım geliyor. Sesim, dansım ve şovumla sahnelere dönüyorum. Onun hazırlığındayım. Eşim de bu vesileyle Türkiye'de daha fazla kalırımın hesabını yapıyor. Almanya'da ekmek teknemiz olan mekanlarımız var. Onlar için alışveriş yaptık" dedi. Hasan Dere, "Almanya'da yaşıyorum. Sık sık Türkiye'ye geliyorum. İstanbul aşığıyım. Burada mutluyum. Az önce Asena, 'Gitmemiz lazım' dedi ve içim buruk oldu" açıklamasını yaptı. Dere, "Temelli dönüş olmaz çünkü mekanlarımız orada..." diye konuştu. Sektörden bahseden Asena Dere, "Başarılı insanlar var. Gençler de başarılı isimler bulunuyor. Biraz mekanlar çoğalsa... Burada sanat müziğin duayen isimlerin çıktığı mekanlar lazım. Burada ve Düsseldorf'da böyle bir yer açılabilir" açıklamasını yaptı.



İNSANLAR FIRSATÇILIK YAPIYOR

Çocukken de Almanya'ya gittiğini belirten Asena Dere, "Benim babaannem Almanya'ya bulunduğu semte adımını atan ilk Türk kadınıdır. 35 sene orada çalıştı. 12 yaşına kadar Almanya'ya gidip geldim. Evlenince orada olmaya başladım" ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki fiyat farkı için Asena Dere, "Burada birçok mekan herkese tuturabildiğine... İyi niyet göremiyorum. Geçen bir beyefendi kendi ürettiği şarabı mekana 260 TL'ye satıyor. O mekanda kendi ürettiği şarabı beyefendiye 3 bin 500 TL'ye satıyorlar. Tamam her zamlanıyor ama insanlar fırsatçılık yapıyor" dedi.

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