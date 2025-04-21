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Arzum Onan oyunculuğa dönüyor!

Arzum Onan oyunculuğa dönüyor! İşte detaylar...

Arzum Onan oyunculuğa dönüyor!

Uzun süredir kamera önünden uzak kalan ve projelerinde her zaman seçici davranan Arzum Onan, “Bi Umut” filmiyle oyunculuğa geri dönüyor.

 Arzum Onan oyunculuğa dönüyor!

Çekimleri Antalya'da başlayan ve gerçek bir hayat hikâyesinden ilham filmde Onan, kadınlar arası dayanışmayı ön plana çıkartan “Fatma” karakterine hayat veriyor.

 Arzum Onan oyunculuğa dönüyor!

Hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz; konuşamayan, yürüyemeyen, felçli bir Rus gence on yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın sınırsız sevgisini ve fedakârlığını anlatan “Bi Umut” filminin çekimleri Antalya’da başladı. Filmin oyuncu kadrosuna yıllardır setlerden uzak kalan, özlenen isim Arzum Onan da katıldı.

 Arzum Onan oyunculuğa dönüyor!

Sanatçı filmde, Gülsüm Kabadayı’nın en yakın dostlarından biri olan ve onu bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan “Fatma” karakterini canlandırıyor. Gülsüm Anne’nin en karanlık anlarında yanında duran, güçlü bir dayanak olan Fatma, izleyiciye dostluğun dönüştürücü gücünü hatırlatacak. Kadın dayanışmasının en güçlü örneklerinden birini yansıtan bu rolle Arzum Onan, uzun bir aranın ardından yeniden kamera karşısına geçiyor.

 Arzum Onan oyunculuğa dönüyor!

YILDIZLARLA DOLU OYUNCU KADROSU
Doktorların “En fazla üç ay yaşar” diyerek umudu kestikleri hasta gence, “Bi umut be doktor” sözleriyle sahip çıkan ve onu tam on yıl yaşatmayı başaran Gülsüm Kabadayı’yı, usta oyuncu Hülya Duyar canlandırıyor. Rus oyuncu Leon Kemstach da, Umut karakteriyle ilk kez Türk izleyicisinin karşısına çıkacak.

 Arzum Onan oyunculuğa dönüyor!

“Bi Umut”ta; Celal Öztürk (Tunahan), Hayat Van Eck (Alihan) ve Gürberk Polat’ı (Mehmet Ali) Gülsüm Kabadayı’nın üç oğlu rolünde izleyeceğiz. Filmin dikkat çeken oyuncu kadrosunda ayrıca Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan ve Levent Ülgen gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

 Arzum Onan oyunculuğa dönüyor!

Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu projenin senaryosu Mert Dikmen ve Mustafa Uslu imzası taşırken, filmin yapımcılığını NBU Gold A.Ş, Rumble Medya ve Dijital Sanatlar birlikte üstleniyor. Gülsüm Kabadayı’nın yaşadığı Antalya’da başlayan çekimlere, Rusya’da devam edilecek. ‘Bi Umut’, 2025 yılı sonunda sinemaseverlerle buluşacak.

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