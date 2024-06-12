Arya ve Acar Kardeşler yeni yaşlarında gönüllerince eğlendiler

Çikolatalı Elmam Organizasyonu’nun hazırladığı Çizgi Film karakterlerinden oluşan animasyon ekibi, bubles show ve daha birçok etkinliğin yapıldığı doğum gününde çocuklar gönüllerince eğlendiler.
Günün kahramanları 9 yaşındaki Arya Şahin ve 7 yaşındaki Acar Şahin kardeşler ailesi ve arkadaşlarıyla mutluluk dileklerini tutup ve Kuromi, Brawl Stars konseptli günü pastalarının mumlarını alkışlar eşliğinde üflediler.
Misafirlerine doğum gününe katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunan Faruk-Ayşenur Şahin çifti konuklarıyla tek tek yakından ilgilendiler.
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