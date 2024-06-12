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Arya ve Acar Kardeşler yeni yaşlarında gönüllerince eğlendiler

Şahterm Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin ve eşi Ayşenur Şahin’in  çocukları Arya ve Acar Şahin yeni yaşını arkadaşlarıyla doyasıya eğlenerek kutladılar.

Arya ve Acar Kardeşler yeni yaşlarında gönüllerince eğlendiler

Çikolatalı Elmam Organizasyonu’nun hazırladığı Çizgi Film karakterlerinden oluşan animasyon ekibi, bubles show ve daha birçok etkinliğin yapıldığı doğum gününde çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Arya ve Acar Kardeşler yeni yaşlarında gönüllerince eğlendiler

Günün kahramanları 9 yaşındaki Arya Şahin ve 7 yaşındaki Acar Şahin kardeşler ailesi ve arkadaşlarıyla mutluluk dileklerini tutup ve Kuromi, Brawl Stars konseptli günü pastalarının mumlarını alkışlar eşliğinde üflediler.

Arya ve Acar Kardeşler yeni yaşlarında gönüllerince eğlendiler

Misafirlerine doğum gününe katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunan Faruk-Ayşenur Şahin çifti konuklarıyla tek tek yakından ilgilendiler.

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