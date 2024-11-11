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Artois'in 3'üncü yılı cemiyet hayatının ünlülerini buluşturdu

İstanbul Bağdat Caddesi’nin gözde mekânlarından Artois'in , üçüncü yaş kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, iş,sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarını buluşturdu.

Artois'in 3'üncü yılı cemiyet hayatının ünlülerini buluşturdu

İstanbul Bağdat Caddesi’nin gözde mekânlarından Artois'in , üçüncü yaş kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, iş,sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarını buluşturdu.

 Artois'in 3'üncü yılı cemiyet hayatının ünlülerini buluşturdu

(Ege-Murat Bozok)

Kurucusu Şeyma Yıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede Şef Murat Bozok’un koordinatörlüğünde hazırlanan lezzetler ve imza kokteyller Artois’in gastronomideki iddialı yaklaşımını gözler önüne serdi. Geceye Ege,İpek Kobaner, Özlem Süer, Aydın Sün,Mehtap Abacı,Tuncer Özyavuz gibi gastronomi, sanat, iş ve cemiyet hayatından isimler de katıldı.

 Artois'in 3'üncü yılı cemiyet hayatının ünlülerini buluşturdu

(Şeyma Yıldız)


BENZERSİZ LEZZETLERLE DOLU KUTLAMA
Şef Murat Bozok’un geceye özel hazırladığı tabaklar gastronomiyi sanatla buluştururken, menüde her bir lezzetin ardında yatan hikâye konuklardan tam not aldı. Davet boyunca sunulan yenilikçi ve modern dokunuşlarla harmanlanmış bu tatlar, Artois’in benzersiz atmosferiyle buluşarak konuklara unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşattı.

 Artois'in 3'üncü yılı cemiyet hayatının ünlülerini buluşturdu

(Şeyma-Özcan Yıldız)

GELECEĞE DÖNÜK VİZYON
Artois’in kurucusu Şeyma Yıldız, 3. yaşlarını kutlarken hedeflerinin Türkiye’deki gastronomi çıtasının yükseltilmesine katkı sunmak olduğunu belirterek şunları söyledi: “Artois, misafirlerin kendilerini hem evinde gibi rahat ve güvenli hissettikleri hem de dünyanın en beğenilen lezzetlerini deneyimleyebildikleri seçkin bir mekan.

 Artois'in 3'üncü yılı cemiyet hayatının ünlülerini buluşturdu

(İpek Kobaner-Şeyma Yıldız-Murat Bozok)

Dostane buluşmaların yanı sıra konuklarımız iş toplantıları için de Artois’i tercih ediyor. Misafirlerimiz Artois’le güçlü bağlar kuruyor. Onların en özel anlarına ve hatıralarına vesile olduğumuz için mutluyuz.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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