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Artık müzikle terapi yapıyor

Asıl mesleği fizyoterapistlik olan Nefiye Dilbay‘ın yeni şarkısı “Bir Var Bin Yok“ yayında.

Artık müzikle terapi yapıyor

Başarılı yorumuyla yayınladığı cover şarkılarla sosyal medyada dikkat çeken Nefiye Dilbay'ın “Bir Var Bin Yok‘’ adlı yeni teklisi, ILS Vision etikeyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Artık müzikle terapi yapıyor

Sözü, müziği ve düzenlemesi Çağrı Telkıvıran’a ait olan şarkının video klip yönetmenliğini ise Ferit Çetinkaya yaptı. Asıl mesleği fizyoterapistlik olan Nefiye Dilbay; "Üniversite bitirme tezimde romatolojik hastalarda egzersiz sırasında müziğin iyileşme hızına etkisini araştırdım. Hastalarımızı fizik tedaviyle başarıyla tedavi ettik. Şimdi müzik terapi kısmındayız“ dedi.

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