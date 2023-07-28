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Artık dikili bir ağacı var!

Sanatçı ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, Bandırma Erdek’te tatil yaptı. Pek çok kişinin tatil yapmak için Bodrum gibi popüler tatil bölgelerini seçtiği şu günlerde Ayhan Sicimoğlu tatil için Bandırma Erdek’i tercih etti. Erdek Parmos Boutique Otel’de konaklayan ünlü isim otelin bahçesine bir de kendi adına Zeytin ağacı ekti. Ağacını ekerken “Artık şu dünyada dikili bir ağacım var” diyerek ektiği zeytin ağacına “Hastasıyız” adını verdi.

Artık dikili bir ağacı var!

Bandırma bölgesinin en büyük yatırımı olan Baştaş Grup bünyesindeki Parmos Boutique Otel, turizm sezonunda ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Pek çok ünlü simanın tatil için tercih ettiği Parmos Boutique Otel’in geçtiğimiz hafta ki konuğu ise ünlü sanatçı ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu idi. Ünlü isim zeytin ağaçlarına olan ilgisi ve sevgisi nedeniyle bölgeye gelmek isteğini belirterek ayrıca bölgeye has lezzetleri de deneyimlediğini söyledi.

Artık dikili bir ağacı var!

GNT İnteraktif Ajans sahibi Tolga Gençtürk’ün ev sahipliğinde keyifli bir tatil yapan sanatçı “Çocukluğumuzun vazgeçilmez sayfiye mekanları Erdek ve Bandırma’da olmak istedim. Zeytirn ve zeytin ağaçlarına karşı inanılmaz bir aşk ve sevgi besliyorum. Burası da bir zeytin cenneti. Harika bir zeytin muhabbetleri yaptık ve konakladığım Parmos Boutique Otel’in bahçesine de adıma bir zeytin ağacı ektim. Adını da Hastasıyız koydum. Artık şu dünyada bir dikili ağacım var. Üstelik de bir zeytin ağacı” dedi.

Artık dikili bir ağacı var!

Sıkı bir gurme olan Ayhan Sicimoğlu konakladığı Parmos Boutique Otel’in usta şefleri tarafından hazırlanın Bandırma ve Erdek’e özgü yemeklerin tadına bakmayı da ihmal etmedi. Ayhan Sicimoğlu’na otelin şefleri ayrıca çeşitli mezeler baklalı zeytin yağlı enginar, yöresel peynirlerden Girit ezmesi, hardal ve özel sosu ile levrek marin, kaya levreği içerikli balık böreği, ayvalı biftek, kendi sosunda pişmiş dana kürek, patlıcan yatağında ekşi krema eşliğinde ızgara levrek sunumu da yaptılar. Ayhan Sicimoğlu’nun kendi elleriyle hazırlayıp tadım yaptırdığı imza kokteyli, “Kokteyl Hastasıyız” adıyla Parmos Butik Otel’in menüsünde yerini aldı.

GNT İnteraktif Ajans sahibi Tolga Gençtürk, İstanbul’a yakınlığı ile de ilgi gören, aileler ve çiftler için birbirinden farklı dizayn edilmiş özel olarak tasarlanmış odalara ve konsepte sahip Parmos Boutique Otel’in Kyzikos antik kenti, kuş gözlem noktası ve Kuş Cenneti Milli Park’ı gibi pek çok tarihi ve turistik alana yakınlığı ile de dikkat çektiğini belirtti. Otel doğanın içinde denize sıfır özel plajı ve lüks havuzu ile keyifli bir tatil ortamı vadediyor.

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