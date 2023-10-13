 Art For Jewellery “Zamansız Asalet” temasında yapay zeka ile birlikte hazırlandı

Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show'un desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Art for Jewellery: Inspiration Hub” mücevher ve sanatı 4 gün boyunca fuarda bir araya getirdi. Mücevher Marka Danışmanı Aylin Gözen ve Öznur Yakın’ın düzenlediği etkinlik “Zamansız Asalet - Klasikten Yapay Zekaya İlham Kaynakları” adıyla, bir dönemin ikonik tasarımları olan klasik arabaları, yapay zeka ile ortak hazırlanan bir organizasyonda katılımcılara sundu.

Açılışını Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ve İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık’ın gerçekleştirdiği Art for Jewellery’de; yabancı influencerlar’ın ve uluslararası kurumların panelleri, dünyanın en önemli trend tahmin firması WGSN’in yeni sezon trend tahminleri sunumu ziyaretçilere anlatıldı.

Bir dönemin klasik arabalarının günümüzde de büyük beğeni toplamasını sağlayan ve insanları mıknatıs gibi kendine çeken tasarımları, ikonik tasarımlar oluşturmada ipuçları olarak değerlendirildi.

Projenin mimarlarından Aylin Gözen ve Öznur Yakın; “Art for Jewellery – Inspiration Hub”ın bir etkinlik olmanın ötesinde, mücevher sektöründe başlatılan bir tasarım, kültür ve sanat hareketi olduğunu vurguladılar. Etkinlik alanında yer alan ve geçmişten günümüze özenle korunup modifiye edilmiş 4 klasik arabanın her birinin kendi tarih ve tasarım öyküsünü sunduğunu belirten Aylin Gözen ve Öznur Yakın; bu etkinliği farklı kılan konunun yapay zeka katkısı ile sunulmuş olmasının olduğunu belirttiler.

Art for Jewellery’i iş, sanat ve cemiyet dünyasından ziyaret eden isimler arasında; Fatos Altınbaş, Burcu Hattat, Aysel Başaran, Bilge Kuru, Mert Ege Köse, Alba Clave, Sevinç Kılıç, Şermin Cengiz, Özgür Özgülgün, Buket Dereoğlu vardı.

Dünyadaki ve Türkiye'deki tasarımcıların ve sanatçıların etkileşimine olanak sağlayan Art for Jewellery, farklı projeler geliştirerek kuyumculuk sektöründeki sanata ve sanatçılara katkı sağlamayı amaçlıyor. Sanat ve tasarımın estetik bakışı ile zanaatın kültüründeki içtenliği birleştiren etkinlikleriyle, farklı projelerle gelişerek, tasarımın, gelişmelerin, sanatın ve sanatçıların mücevher sektörüne katkıda bulunmasını amaçlıyor.

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