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Arsen Gürzap’tan samimi açıklamalar!

Arsen Gürzap’tan samimi açıklamalar! İşte detaylar...

Arsen Gürzap’tan samimi açıklamalar!

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Arsen Gürzap oldu. Gürzap birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kitledi. 2023 yılında eski eşi Can Gürzap’ı kaybeden Arsen Gürzap, Aslı Şafak’a samimi açıklamalarda bulundu.

Arsen Gürzap’tan samimi açıklamalar!

Aslı Şafak’ın sorusu üzerine “Can hayatı boyunca son derece haysiyetle yaşamış bir kimliktir. Bunu onu kaybettiğimiz için söylüyor değilim’’ dedi.

Arsen Gürzap’tan samimi açıklamalar!
ARTIK UZUN VADELİ PLANLAR YAPMIYORUM
“Gürzap’ı bir anda kaybettik hasta falan değildi. Yarım saat içinde kaybettik. Ben artık uzun zaman dilimleri için planlar yapmıyorum."

 

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