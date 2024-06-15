Armani Beauty, Türkiye’deki ilk pop-up mağazası Armani Mare’yi Bodrum’da açtı

Zenginleştirilmiş kusursuz formülleri, sadeliği, doğal zarafeti ve özgünlüğü ile tanınan Armani Beauty, Saint Tropez ve Porto Cervo gibi prestijli lokasyonlardaki başarısının ardından, Akdeniz ışıltısını şimdi Bodrum’da sunuyor. 8 Haziran'da açılan bu özel pop-up mağazası, 1 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sezon boyunca ziyaretçiler, Armani Mare pop-up mağazasında Armani Beauty’nin profesyonel makyaj artistleri tarafından sunulan makyaj servisinden yararlanarak, en yeni ürünlerini deneyimleme fırsatı buluyor. Pop-up mağazasına özel, makyaj çantası ve plaj çantası gibi benzersiz hediyeler de ziyaretçileri bekliyor.

Armani Beauty, 20 yılı aşkın bir süredir öncü bilim ile formüle edilmiş makyaj, cilt bakımı ve nadir malzemelerle yaratılan kokular sunuyor. Gerçek insanlardan ve onların ihtiyaçlarından ilham alarak doğal güzelliği geliştirmeyi hedefleyen kozmetik markası, ikonik hale gelen ürünleri ile dikkat çekiyor.

Bodrum’daki misafirler, bu yaz, Armani Beauty’nin benzersiz ürünlerini deneyimleme ve satın alma ayrıcalığına sahip oluyor. Luminous Silk fondöten ve Eye Tint gibi markanın ikonik ürünlerinin yanı sıra Prisma Glass dudak parlatıcısı ve Cheek Tint likit allık gibi yeni ürünler de bu özel pop-up mağazasında yer alıyor. Türkiye’deki ilk Armani pop-up mağazası olan bu özel alan, Bodrum’un eşsiz manzarası eşliğinde misafirlerine unutulmaz bir güzellik deneyimi sunuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.