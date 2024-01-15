 Armağan Çağlayan hastalığı hakkında konuştu!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Armağan Çağlayan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Armağan Çağlayan, "tıp ve şahane bir eğlence" diyerek geçtiğimiz sene Küba'ya gittiğini söylemişti.



Hastalık için gitmediğini belirten Çağlayan, "Gitmeden önce orada ne yaparım diye evrak gönderdim. 'Bana siz iyisiniz Küba'da yapacak bir şey' dediler. Ben gittim ama gezemeye gitti. Bana Instagram'dan yazıyorlar. Küba Konsolosluğu'nun sağlık birimine başvuracaklar. Onlara bir ay içinde cevap geliyor" dedi. Hiçbir şeyi olmadığını ve sağlığının iyi olduğunu söyleyen Çağlayan, "Beş yıldır Ayvalık'tayım. Sakin orası... Aklıma proje geliyor YouTube'dan onu paylaşıyorum" diye konuştu.

Bir restoranda paylaştığı menüyle gündem olan Çağlayan, "Eskiden 500 TL'ye ev alıyorlardı. Bir porsiyon dönere 600 TL verilir mi? İki yıl önce Twitter'da, 'lahmacun 15 TL olmuş' diye isyan etmişim. Şimdi 100 TL... Sanki 10 yıl önce gibiymiş" şeklinde konuştu. Sahnelerinin engellendiğini söyleyen isimler için Çağlayan, "Bu dedikodu yıllar öncede vardı. Eskiden, 'işime engel olunuyor' diyen insanlar sahneye çıkıyor. Demek öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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