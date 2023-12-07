Armağan Çağlayan AVM'de kavga etti! Çağlayan'dan ilk açıklama geldi

Armağan Çağlayan, program çekimi için geldiği Şişli'deki bir AVM'de bulunan kozmetik firmasının çalışanlarıyla tartıştı. Yapımcı, Twitter'dan açıklama yaptı.

Çağlayan, "Deli değilim. Durduk yere kendi kendime tartışmadım tabii ki. Olay şöyle oldu. Gösteri sebebiyle o AVM’deydim. Yemek katına çıkmak için yürüyen merdivenlere doğru giderken bir hanımefendi arkamdan "Armağan Çağlayan" sonra "Çağlayan Armağan", "Şişşşşt baksana Armağan" diye bağırdı. Önce duymamazlığa geldim. Sonra bağırmalar devam etti. Bunun üzerine ben de dönüp, "Böyle bağırmanız ayıp değil mi? Beni ne yerine koyuyorsunuz?" diye bağırdım. Ve standın önüne gidip ben de hanımefendiye hiç kimseye böyle bağırmayacağını, bağırmaması gerektiğini bağırarak anlattım. Bunun üzerine hanımefendi, "Ben başka Armağan Çağlayan'a bağırdım, bir tek Armağan Çağlayan siz misiniz" dedi. Bunun üzerine salak yerine konulduğum için, tartışma daha da alevlendi. Durum bundan ibatettir. Daha sonra bağırışmalar üzerine AVM'nin güvenlik görevlileri geldi. Herkesi gereksiz yere meşgul ettiğim için özür dilerim" dedi.

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