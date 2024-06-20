Ariş Pırlanta düğün sezonuna hızlı ve pırıltılı giriş yaptı

Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş ve Ariş Satış- Pazarlama Direktörü Eda Güzeliş’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, asırlık düğünlerin hikayeleri ve nesiller boyu düğün takıları ilginç ve keyifli etkinlikler yer aldı. Ayrıca gelecek yıl ile ilgili öngörüler, mücevherde trendler ve moda, Ariş Pırlanta tasarım ve koleksiyonları, ‘Zamansızlık’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ kavramları paylaşıldı.

Toplantıya cemiyet ve sanat dünyasından Bennu Yıldırımlar, Cenk Torun, Açelya Topaloğlu, Erdem Kaynarca, Çiğdem Batur, İpek Erdem, Ümit Kantarcılar, Gözde Duru, Ceren Benderlioğlu ve Batuhan Ekşi gibi isimler katıldı.

Toplantı Eğitmen ve Araştırmacı Yazar Meltem Reyhan ‘’Düğün Ritüelleri’’ başlıklı keyifli sohbetiyle sona erdi.

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