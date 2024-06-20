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Ariş Pırlanta düğün sezonuna hızlı ve pırıltılı giriş yaptı

118 yıllık geçmişiyle mücevher sektörünün köklü ve öncü markası olan ve dört nesildir pırlantanın sonsuz ışığından aldığı ilhamı aşkla, sanatla, ustalıkla birleştirerek fark yaratan Ariş Pırlanta, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımı ile Feriye Rıhtım’da “Ariş ile 1906’dan Bugüne Evet” konsepti ile basın toplantısı gerçekleştirdi. 

Ariş Pırlanta düğün sezonuna hızlı ve pırıltılı giriş yaptı

Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş ve Ariş Satış- Pazarlama Direktörü Eda Güzeliş’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, asırlık düğünlerin hikayeleri ve nesiller boyu düğün takıları ilginç ve keyifli etkinlikler yer aldı. Ayrıca gelecek yıl ile ilgili öngörüler, mücevherde trendler ve moda, Ariş Pırlanta tasarım ve koleksiyonları, ‘Zamansızlık’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ kavramları paylaşıldı.

Ariş Pırlanta düğün sezonuna hızlı ve pırıltılı giriş yaptı

Toplantıya cemiyet ve sanat dünyasından Bennu Yıldırımlar, Cenk Torun, Açelya Topaloğlu, Erdem Kaynarca, Çiğdem Batur, İpek Erdem, Ümit Kantarcılar, Gözde Duru, Ceren Benderlioğlu ve Batuhan Ekşi gibi isimler katıldı.

Ariş Pırlanta düğün sezonuna hızlı ve pırıltılı giriş yaptı

Toplantı Eğitmen ve Araştırmacı Yazar Meltem Reyhan ‘’Düğün Ritüelleri’’ başlıklı keyifli sohbetiyle sona erdi.

Ariş Pırlanta düğün sezonuna hızlı ve pırıltılı giriş yaptı

 

 

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