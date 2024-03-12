Arif Keskiner hayatını kaybetti

Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti.



Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım, Piano Piano Bacaksız, Köşeyi Dönen Adam gibi birçok filmin yapımcı koltuğunda oturarak Türk sinema tarihine damga vurmuştu.

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