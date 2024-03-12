  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Arif Keskiner hayatını kaybetti

Arif Keskiner hayatını kaybetti

Arif Keskiner hayatını kaybetti

Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Arif Keskiner hayatını kaybetti
Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım, Piano Piano Bacaksız, Köşeyi Dönen Adam gibi birçok filmin yapımcı koltuğunda oturarak Türk sinema tarihine damga vurmuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ahmet Özhan'dan konuşulacak açıklamalar
  Gündem

Ahmet Özhan'dan konuşulacak açıklamalar

Miss World'de dereceye giremeyen 2022 Miss Turkey güzeli Nursena Say eleştirilere cevap verdi
  Magazin

Miss World'de dereceye giremeyen 2022 Miss Turkey güzeli Nursena Say eleştirilere cevap verdi

Gizem Karaca'dan çocuk açıklaması!
  Magazin

Gizem Karaca'dan çocuk açıklaması!

Entübe edildiği iddia edilen Bahar Öztan'ın oğlundan açıklama geldi
  Magazin

Entübe edildiği iddia edilen Bahar Öztan'ın oğlundan açıklama geldi

Bahar Öztan'dan kötü haber! Entübe edildi
  Magazin

Bahar Öztan'dan kötü haber! Entübe edildi

En anlamlı koro
  Hayatın İçinden

En anlamlı koro