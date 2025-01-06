 Aret Vartanyan'dan yeni program

Aret Vartanyan, 5 Ocak Pazar akşamı 23.00-01.00 arası Kafa Radyo’da yepyeni bir programa başlıyor.

Telefon bağlantıları, sohbetler, önyargısız, samimi ve hayatı anlamaya dair yaklaşımların yer alacağı bu program şimdiden ilgi odağı oldu.

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