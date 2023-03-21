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Arda Turan ve Burak Yılmaz Depremzedeler İçin Sahaya Çıkmaya Hazır

Milli takımın eski yıldızları ve Türk futbolunun iki başarılı ismi Arda Turan ve Burak Yılmaz, önceki gün Etiler’deki Da Mario çıkışı görüntülendi. 42 milyona aldığı yeni aracına geçen Arda Turan ve Burak Yılmaz, ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle alakalı konuştu.

Arda Turan ve Burak Yılmaz Depremzedeler İçin Sahaya Çıkmaya Hazır

Yaşanan deprem felaketinden dolayı çok üzgün olduklarını belirten Burak Yılmaz ve Arda Turan’ın zor bir süreçten geçtiğimizi söyledi. 

Arda Turan ve Burak Yılmaz Depremzedeler İçin Sahaya Çıkmaya Hazır

Yılmaz, "Çok çok üzgünüz bu aralar yaşanan olaylardan dolayı. Somut olarak bir şey yapamıyoruz yurt dışındayız diye. Arda'yı gördüm özlemişim, moral oldu bana da. Hollanda'da da 100 milyon euro civarında para toplandı. Elimizden geldiğince yardım topladık bizler de. Allah razı olsun herkesten. Bir ülkede herhangi bir sorun yaşanınca bizler de yardım edeceğiz. " diye konuştu. 

Arda Turan ve Burak Yılmaz Depremzedeler İçin Sahaya Çıkmaya Hazır

Felaket ile ilgili Turan ise, “Allah hepimize sabır versin. Oradaki insanların psikolojik durumları çok önemli bizim için. Yine gideceğiz bu sefer belki orada da bir maç yaparız moral olalım diye. İnşallah hep beraber toparlayacağız. Gün geçtikçe alışıyoruz ama insan nefsi unutuyor gerçekçi olmak lazım. Gün geçtikçe çok farklı yerlere gidiyoruz. Bütün tedbirlerin alınması lazım. Evli ve çoluk çocuklu insanlar olunca daha farklı düşünüyor insanlar. " dedi. 

Arda Turan ve Burak Yılmaz Depremzedeler İçin Sahaya Çıkmaya Hazır

Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük için de son hız ile çalışmalarına başlayan Arda Turan,"Ben doğru yerde doğru zamanda başlayacağım hocalık için. En iyi şartlar sağlanmadan olmayacak. Hayallerim çok büyük, oynatmak istediğim de çok farklı ve çok büyük. Biliyorsunuz bizim ülkemizde spor ile ilgili birçok şey konusunda sabır zor bir şey. Biz buradayız, zaman ne gösterecek göreceğiz. Futbolculuğum da olduğu gibi hocalıkta da bir devrim yapmak istiyorum” diye iddialı konuştu. 

Arda Turan ve Burak Yılmaz Depremzedeler İçin Sahaya Çıkmaya Hazır

Burak Yılmaz ise yakın dostu Turan'ın destekleyerek, "Arda ne yaparsa en iyisini yapacaktır. Bu işin mutfağından, kendi tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Ben de eğitim alıyorum. Biz sıfırdan geldik bu günlere. Yavaş yavaş emin adımlar ile ilerliyoruz." şeklinde konuştu. 
 

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