Arda Turan 42 Milyon TL Ödediği 'Kraliyet Aracı' ile İlk Kez Görüntülendi

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Arda Turan , yaklaşık 42 milyon TL ödediği Rolls Royce Cullinan marka SUV model aracıyla, ilk kez Bebek'te görüntülendi.

Dünyanın en iyi otomobillerinden biri olarak gösterilen ve 'Kraliyet aracı' olarak da bilinen aracı koleksiyonuna ekleyen eski milli futbolcu, sahilde tur attı.

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