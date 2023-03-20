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Arda Turan 42 Milyon TL Ödediği 'Kraliyet Aracı' ile İlk Kez Görüntülendi

Futbolcu bırakan eski milli futbolcu Arda Turan, galerisine yeni bir araç daha ekledi. Arda Turan, yaklaşık 42 milyon TL ödediği Rolls Royce Cullinan marka SUV model aracıyla, ilk kez Bebek'te görüntülendi. İşte detaylar...

Arda Turan 42 Milyon TL Ödediği &#039;Kraliyet Aracı&#039; ile İlk Kez Görüntülendi

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Arda Turan, yaklaşık 42 milyon TL ödediği Rolls Royce Cullinan marka SUV model aracıyla, ilk kez Bebek'te görüntülendi.
Arda Turan 42 Milyon TL Ödediği &#039;Kraliyet Aracı&#039; ile İlk Kez Görüntülendi
Dünyanın en iyi otomobillerinden biri olarak gösterilen ve 'Kraliyet aracı' olarak da bilinen aracı koleksiyonuna ekleyen eski milli futbolcu, sahilde tur attı.
Arda Turan 42 Milyon TL Ödediği &#039;Kraliyet Aracı&#039; ile İlk Kez Görüntülendi

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