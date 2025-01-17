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Arda Tekin ve Dodo’dan muhteşem düet

Arda Tekin ve Dodo “Yazık Ulan” isimli şarkıya birlikte düet yaptı. Musicom Prodüksiyon etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunulan şarkının yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu üstlendi.

Arda Tekin ve Dodo’dan muhteşem düet

Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde İstanbul’da  kliplendiren şarkının çekimleri 24 saatte tamamlandı. Çekimler sırasında duygularını dile getiren ikili, “Seslendirdiğimiz şarkı ikimiz içinde çok uyumluydu. Muhteşem bir düet ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz. Şarkı çıktığından beri sevenlerimizden  gelen tepkilerden ne kadar doğru bir çalışmaya imza atığımızı görmüş olduk. Doğru ekiple iş yapıldığında gerçekten hedefe ulaşıldığını da bir kez daha deneyimledik. Bundan sonrası artık tamamen müzikseverlerin beğenisinde. Umarız onlar da çok severler.” dediler. 

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