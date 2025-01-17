Arda Tekin ve Dodo’dan muhteşem düet

Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde İstanbul’da kliplendiren şarkının çekimleri 24 saatte tamamlandı. Çekimler sırasında duygularını dile getiren ikili, “Seslendirdiğimiz şarkı ikimiz içinde çok uyumluydu. Muhteşem bir düet ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz. Şarkı çıktığından beri sevenlerimizden gelen tepkilerden ne kadar doğru bir çalışmaya imza atığımızı görmüş olduk. Doğru ekiple iş yapıldığında gerçekten hedefe ulaşıldığını da bir kez daha deneyimledik. Bundan sonrası artık tamamen müzikseverlerin beğenisinde. Umarız onlar da çok severler.” dediler.

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