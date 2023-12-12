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Arça’da yeni yıla yeni umutlarla

Benzersiz Haliç manzarası eşliğinde sevdiklerinizle yeni yılı karşılamak için Arça Restaurant & Grill  seçkin lezzetleri ve hafızalarda yer eden melodilerle sizleri bekliyor. 

Arça’da yeni yıla yeni umutlarla

İstanbul’un tarihi kalbi olan Haliç’te, benzersiz bir manzaranın eşlik ettiği şef Cenap Öztekin Varol yönetimindeki Arça Restaurant & Grill, 2024 yılına umut ve neşe dolu bir atmosferde girmek isteyenler için hazırlıklarını tamamladı.

Arça’da yeni yıla yeni umutlarla

Adını ardıç ağacının geçmiş dönemlerdeki simgesel anlamından alan Arça, geçmişten bugüne olumsuzlukları uzaklaştırıp güzellikler getirdiğine inanılan ardıç ağacının bu özelliğini yeni yıl gecesi kurulacak dost sofralarında yaşatıyor. 31 Aralık coşkusuna eşlik edecek serpme mezeler, ara sıcak olarak pide çeşitleri ve yılbaşını taçlandıran özel tandırın ana yemek olarak sunulacağı yılbaşı menüsü şefin özenle hazırladığı yılbaşına özel tatlı ile son bulacak. 

Arça’da yeni yıla yeni umutlarla

Bu özel kutlamada tüm lezzetler damakları şenlendirirken, göze de hitap edecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise ünlü DJ Serhan Sokulgan, en sevilen Türkçe pop şarkıları ile yeni yıla girerken enerjiyi artıracak. 

Konukları yeni yıla özel sürprizlerin de beklediği 31 Aralık gecesinin menü ve rezervasyon detaylarıyla ilgili bilgi almak için 0212 800 12 46 nolu telefondan Arça Restaurant & Grill’e ulaşabilirsiniz.

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