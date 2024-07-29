Aras çifti evliliklerinin 13. yılını kutladı

Çift, özel günlerini sevdikleriyle paylaşarak bir araya geldi ve bu anlamlı günü özel bir pasta ile taçlandırdı.

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