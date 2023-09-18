  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Atatürk filminden yeni kare

Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Atatürk filminden yeni kare... İşte detaylar...

Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Atatürk filminden yeni kare

Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk filminden yeni kareler paylaşıldı.

Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Atatürk filminden yeni kare
Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı filmden dikkat çekici yeni bir kare yayınlandı. Aras Bulut İynemli’nin sosyal medyada paylaştığı bu kare kısa sürede büyük ilgi gördü.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pınar Eliçe'den yıllar sonra şok eden evlilik itirafı
  Magazin

Pınar Eliçe'den yıllar sonra şok eden evlilik itirafı

Roman Abramovic bakın kimin malikanesini aldı? Çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Roman Abramovic bakın kimin malikanesini aldı? Çok şaşıracaksınız!

Ajda Pekkan’dan alkışlanacak hareket
  Magazin

Ajda Pekkan’dan alkışlanacak hareket

Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi
  Magazin

Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi

Miss&Mr Modeller belli oldu
  Magazin

Miss&Mr Modeller belli oldu

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı
  Magazin

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı