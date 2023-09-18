Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk filminden yeni kareler paylaşıldı.



Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı filmden dikkat çekici yeni bir kare yayınlandı. Aras Bulut İynemli’nin sosyal medyada paylaştığı bu kare kısa sürede büyük ilgi gördü.

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