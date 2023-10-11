Aras Bulut İynemli, Atatürk filmiyle ilgili yeni fotoğraf paylaştı

Disney Plus'un yayınlamama kararı aldığı Atatürk filminde oynayan Aras Bulut İynemli'den yeni fotoğra geldi.



Oyuncu, 3 Kasım'da vizyoan girecek filmden afişi paylaştı.



İynemli, "Çoook heyecanlıyım! Bir milletin umudu, ölümsüz bir kahraman" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.