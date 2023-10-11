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Aras Bulut İynemli, Atatürk filmiyle ilgili yeni fotoğraf paylaştı

Aras Bulut İynemli, Atatürk filmiyle ilgili yeni fotoğraf paylaştı. İşte detaylar...

Aras Bulut İynemli, Atatürk filmiyle ilgili yeni fotoğraf paylaştı

Disney Plus'un yayınlamama kararı aldığı Atatürk filminde oynayan Aras Bulut İynemli'den yeni fotoğra geldi.

Aras Bulut İynemli, Atatürk filmiyle ilgili yeni fotoğraf paylaştı
Oyuncu, 3 Kasım'da vizyoan girecek filmden afişi paylaştı.

Aras Bulut İynemli, Atatürk filmiyle ilgili yeni fotoğraf paylaştı
İynemli, "Çoook heyecanlıyım! Bir milletin umudu, ölümsüz bir kahraman" diye yazdı.

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