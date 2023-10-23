Araplar Türk ünlüler gibi gülmek istiyor

Başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere Türk dizilerinin yurt dışında yayınlanması sağlık turizmine de katkı sağlıyor.



Türk dizleri ile beraber Türk oyuncularda yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Orta Doğu’da bir çok Türk dizi oyuncusuna hayran olan yabancı izleyiciler Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Pınar Deniz gibi gülmek Türk diş hekimlerinin kapısını çalıyorlar.



Konuyla alakalı açıklama yapan Diş Hekimi Doktor Rahman Yenituran, “Türk dizileri diş alanında da sağlık turizmi açısından hareketli olmaya başladı. Ellerinde ünlülerin fotoğrafları ile bizlere gelen Orta Doğu ülkelerinden hastalarımız özellikle Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Tuba Büyüküstün ve Beren Saat’in gülüşü gibi olmak için o tarzda dişler istiyorlar” dedi.



ESTETİK GÜLÜŞ TASARIMINA ÜNLÜ ELİ DEĞDİ

Yurt dışından gelen hastalara ünlülere benzemek için gülüş tasarımı yapan Yenituran, bu tür işlemlerin uzun sürdüğünü ama yabancı hastaların buna bile razı olduğunu belirterek, “Dubai, Katar ve diğer Orta Doğu ülkelerinden bizlere gelen hastalara ünlülerin gülüşü ve diş yapısında dişleri yapabileceğimizi ama bu işlemlerin uzun süreceğini söylediğimizde ise sürenin bir öneminin olmadığını ve İstanbul’dan ev tutabileceklerini yeterki o ünlüler gibi olabilelim diyenlerede çok rastlıyoruz” dedi

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