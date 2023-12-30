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Arap markasından küstah hareket! Atatürk'ten dolayı reklam sözleşmesini feshettiler

İşte detaylar...

Arap markasından küstah hareket! Atatürk'ten dolayı reklam sözleşmesini feshettiler

Hande Erçel, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün akşam oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe maçında Suudi yetkililerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı baskılı tişört ve pankartla çıkmasına izin vermesi üzerine Instagram'dan Atatürk fotoğrafı paylaştı.

Arap markasından küstah hareket! Atatürk'ten dolayı reklam sözleşmesini feshettiler
Oyuncunun bu paylaşımı sonrasında Suudi Arabistan'ın parfüm markası Laverne, Erçel ile reklam anlaşmasına son verdi.

Arap markasından küstah hareket! Atatürk'ten dolayı reklam sözleşmesini feshettiler

Marka, "En kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi" tweet'ini attı.

Arap markasından küstah hareket! Atatürk'ten dolayı reklam sözleşmesini feshettiler

Sosyal medyada firmaya tepki yağarken, Erçel'e destek verildi.

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