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Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık’ta vizyonda

Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık’ta vizyonda... İşte detaylar...

Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık’ta vizyonda

Altın Portakal Ödüllü yönetmen Emre Kavuk'un yönettiği; Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili ve Zeynep Çamcı’nın başrollerini paylaştığı Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık’ta izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Arap Kadri ve Tarzan’ın konusu ve oyuncu kadrosu kadar tasarlanan sıra dışı köyüde oldukça merak uyandırıyor.

 Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık’ta vizyonda

Efsane karakter Arap Kadri'nin, ormanda yaşarken bir anda ortaya çıkan kızının ve ormandaki rakibi Tarzan'ın zoruyla İstanbul'a geri dönüş hikayesinin anlatıldığı filmin çekimleri için İstanbul’a yakın bir ormanda yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın sonucunda gerçekte var olmayan bir köy tasarlandı.

Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık’ta vizyonda

Yapım, yönetmen ve sanat yönetmeni ile birlikte iki aylık bir tasarım sürecinin ardından dekor tasarım çizimleri hazır hale getirildi. Tüm barakalar, çadır kumaşları ve motifler iklim koşullarına dayanabilen özel boyalarla el işçiliği kullanılarak yapıldı. Barakaların üzerini kaplayan otantik saman malzemesi İzmir’den getirildi. 25 kişilik dekor ekibi, 6 taş ustası, 4 farklı ressam ve 4 art dressing ekibi sanat yönetmeni Uğur Oktan önderliğinde eğlenceli ve bir o kadar yaratıcı bir işe imza attı. Tekin Aral’ın yarattığı, Latif Demirci’nin çizdiği Arap Kadri ve Tarzan Fırt dergisinden sonra ilk kez sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

 Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık’ta vizyonda

FİLMİN KONUSU:
Efsane karakter Arap Kadri'nin, ormanda yaşarken bir anda ortaya çıkan kızının ve ormandaki rakibi Tarzan'ın zoruyla İstanbul'a geri dönüş hikayesinin anlatıldığı filmde, 30 yılda İstanbul'un ne kadar değiştiği de gözler önüne seriliyor. Arap Kadri ve Tarzan şehir hayatına uyum göstermeye çalışsalar da işler umdukları gibi gitmiyor. Birbirleriyle inatlaşma ve çatışmaları bitmek bilmezken, şehirli insanların çıkar ilişkilerini de gören Arap Kadri duruma el koyuyor ve olaylar gelişiyor.

Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık’ta vizyonda

Yapım: PH7, DMC ve Netd'nin ortaklığı
Senaryo; Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen
Yönetmen: Emre Kavuk
Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memilli, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu ve Neslihan Yeldan gibi tecrübeli ve sevilen oyuncular yer alıyor.
Vizyon tarihi: 15 Aralık 2023

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