  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aralık ayında sürpriz bir şekilde evlenen Tuğçe Kandemir'den itiraf!

Aralık ayında sürpriz bir şekilde evlenen Tuğçe Kandemir'den itiraf! İşte detaylar...

Aralık ayında sürpriz bir şekilde evlenen Tuğçe Kandemir'den itiraf!

14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında şarkıcı Tuğçe Kandemir, önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, sahnede giydiği elbiseyi çoban kıyafetine benzetti. Şarkıcı, "Sevgililer Günü'nün devamı, aşkın mevsimi bitmiyor. Bu akşam Sevgililer Günü devamı bir konser vereceğiz" dedi.

 Aralık ayında sürpriz bir şekilde evlenen Tuğçe Kandemir'den itiraf!

"İlk evli olarak girdiğim Sevgililer Günü" diyen Kandemir, "Birinci Sevgililer Günü'm. Aşk güzel, insanlara yarıyor. Nasıl sizce bana yaraşım mı?" dedi. Nikah masasına hızlıca oturduğu konuşulan Kandemir, "Kış insanıyım ben, iş sezonunun geçmesini bekledim kış geldi, yaptım nişanımı, düğünümü. Göz önünde yaşamadığım için bu hayatı insanlara evlenmem garip geldi ama görüşüp konuştuğum birisiydi yani. Şimdilik evlilik güzel ilerliyor umarım böyle ilerler. Düğün Mersin'de oldu, orada tanıştığımız için. Konunun özeti mutluyum diyebilirsiniz" dedi. 27 yaşındaki Tuğçe Kandemir uzun süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay ile aralık ayında evlenmişti.

 Aralık ayında sürpriz bir şekilde evlenen Tuğçe Kandemir'den itiraf!

Kıyafetini diline dolayan Tuğçe Kandemir, "Bu akşamın çobanı benim. Tam bir çoban. Kıyafetim volontadan çıkma, nasıl yapalım dedik, böyle bir şey oldu. Ben çok beğendim" dedi.

 Aralık ayında sürpriz bir şekilde evlenen Tuğçe Kandemir'den itiraf!

Orhan Gencebay'ın, "Türk müziği kendi değerlerinin dışına çıkıyor" sözleri şarkıcıya hatırlatılınca, "Orhan Gencebay'ı çok severim ama ona katılmıyorum. Her müziğin dönemi olduğunu düşünüyorum. Ben R&B sap ile patladım. Arabesk rap de diyebilirsiniz. Dönemi bitti. Alternatif bir kafaya geçtik şimdi, mesele. O biter, başka bir yere evriliyor. Bende değiştim o evreden" şeklinde cevapladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Wilma Elles, nafaka davası açan ikizlerinin babası Kerem Göğüş'e ateş püskürdü
  Magazin

Wilma Elles, nafaka davası açan ikizlerinin babası Kerem Göğüş'e ateş püskürdü

'Gecenin Nakaratı' filminin fragmanı yayınlandı
  Magazin

'Gecenin Nakaratı' filminin fragmanı yayınlandı

Hazar Ergüçlü Londra'ya gitti
  Magazin

Hazar Ergüçlü Londra'ya gitti

Afra Saraçoğlu'ndan yeni reklam
  Magazin

Afra Saraçoğlu'ndan yeni reklam

Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in başrolünü paylaştığı 'Romantik Hırsız'ın ilk fragmanı yayınlandı
  Magazin

Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in başrolünü paylaştığı 'Romantik Hırsız'ın ilk fragmanı yayınlandı

Murat Danacı: Sosyal medya vatanseverliği yapmıyorum
  Kültür - Sanat

Murat Danacı: Sosyal medya vatanseverliği yapmıyorum