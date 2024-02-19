 Aralık ayında sürpriz bir şekilde evlenen Tuğçe Kandemir'den itiraf!

14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında şarkıcı Tuğçe Kandemir, önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, sahnede giydiği elbiseyi çoban kıyafetine benzetti. Şarkıcı, "Sevgililer Günü'nün devamı, aşkın mevsimi bitmiyor. Bu akşam Sevgililer Günü devamı bir konser vereceğiz" dedi.

"İlk evli olarak girdiğim Sevgililer Günü" diyen Kandemir, "Birinci Sevgililer Günü'm. Aşk güzel, insanlara yarıyor. Nasıl sizce bana yaraşım mı?" dedi. Nikah masasına hızlıca oturduğu konuşulan Kandemir, "Kış insanıyım ben, iş sezonunun geçmesini bekledim kış geldi, yaptım nişanımı, düğünümü. Göz önünde yaşamadığım için bu hayatı insanlara evlenmem garip geldi ama görüşüp konuştuğum birisiydi yani. Şimdilik evlilik güzel ilerliyor umarım böyle ilerler. Düğün Mersin'de oldu, orada tanıştığımız için. Konunun özeti mutluyum diyebilirsiniz" dedi. 27 yaşındaki Tuğçe Kandemir uzun süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay ile aralık ayında evlenmişti.

Kıyafetini diline dolayan Tuğçe Kandemir, "Bu akşamın çobanı benim. Tam bir çoban. Kıyafetim volontadan çıkma, nasıl yapalım dedik, böyle bir şey oldu. Ben çok beğendim" dedi.

Orhan Gencebay'ın, "Türk müziği kendi değerlerinin dışına çıkıyor" sözleri şarkıcıya hatırlatılınca, "Orhan Gencebay'ı çok severim ama ona katılmıyorum. Her müziğin dönemi olduğunu düşünüyorum. Ben R&B sap ile patladım. Arabesk rap de diyebilirsiniz. Dönemi bitti. Alternatif bir kafaya geçtik şimdi, mesele. O biter, başka bir yere evriliyor. Bende değiştim o evreden" şeklinde cevapladı.

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