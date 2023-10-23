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Arabeskin yeni kraliçesinden seyirlik performans

Yeşilköy'de yer alan Luvia, sezonu arabesk müziğin yeni kraliçesi Derya Bedavacı ile açtı.

Arabeskin yeni kraliçesinden seyirlik performans

Sahnesi için siyah bir elbise tercih eden başarılı sanatçı, programının hemen başında küçük bir tehlike atlattı. Performansının açılış konuşmasını yaptığı sırada ayağı kablolara takılan Derya Bedavacı, son anda dengesini sağlayarak olası bir kazayı ucuz atlattı. 

Dünyanın yine son derece zor bir dönemden geçtiğini dile getiren başarılı sanatçı, en büyük temennisinin çocukların, kadınların, masum insanların ölmediği, öldürülmediği bir dünyaya uyanmak olduğunu dile getirdi. 

Arabeskin yeni kraliçesinden seyirlik performans

Sezonun ilk Luvia performansına dillere pelesenk olan şarkılarıyla başlayan Derya Bedavacı, kendisini dinlemeye gelen misafirlerine tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti. 

Gecenin finalinde tempolu şarkılarla ritmi yükselten Bedavacı, bir buçuk saatlik performansını iki kez noktamasına rağmen müzikseverlerin yoğun isteği üzerine iki kez sahneye geri dönerek peş peşe bisler yaptı.

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