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Arabeskin rüzgarı Boğaz’da esti!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde önceki akşam arabesk müziğin güçlü ismi Haktan hayranlarıyla buluştu. Binlerce kişinin katıldığı konserde, adeta arabesk rüzgarı esti.

Arabeskin rüzgarı Boğaz’da esti!

Ünlü sanatçı sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uzun zamandır Kuruçeşme Açıkhava  Sahnesi için hazırlandığını belirten ünlü sanatçı, “Halkımızı iyi müzisyenler ve şarkıcılarla buluşturan bu organizasyonun içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni repertuvar hazırlıklarımızı müzikseverlerin gönlünde taht kuran şarkılardan hazırlık yaptık. Çok güzel bir gece olacak.” sözlerine yer verdi.

Arabeskin rüzgarı Boğaz’da esti!

HAKTAN, NAĞMELERİYLE KURUÇEŞME AÇIKHAVA’YI FETHETTİ

Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla dikkat çeken, arabesk müziğin güçlü sesi Haktan, Kuruçeşme Açıkhava’da sahneye çıktı. En son çıkardığı teklisi ‘Dön Gel’ ile dinleyicilerini selamlayan Haktan, hayranlarını geçmişe doğru yolculuğa çıkararak, sevilen şarkılarını seslendirdi. Kendi şarkılarının yanı sıra usta sanatçıların kült olmuş parçalarına da yer veren ünlü sanatçı, Orhan Gencebay’dan ‘Ben De Özledim’ dedi. Müslüm Gürses’ten ‘Solmadan Gel Artık’ ile duygulandırdı. Türk Sanat Müziği’nden arabeske uzanan geniş repertuarıyla müzikseverlerin kulaklarının pasını silen Haktan, sahnedeki enerjisiyle beğeni topladı. Hüzün dolu şarkıların yanı sıra hareketli parçalarla da hayranlarını yerine oturtmayan Haktan, 2,5 saat süren performansıyla alkış yağmuruna tutuldu.

 

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