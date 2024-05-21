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Arabeskin genç yıldızından Kıbrıs çıkarması

Arabesk müziğin yeni temsilcilerinden Kubilay Diner, önceki akşam Kıbrıs Girne'deki Bogota adlı mekanda sahne aldı.

Arabeskin genç yıldızından Kıbrıs çıkarması

Sahne öncesi basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden genç şarkıcı, yeni şarkısından bahsetti. Diner, "Sayın Sezen Aksu'nun Güvercin şarkısını kendi yorumumu kattım. Şu an çok iyi tepkiler geliyor." derken bir muhabirin "İdol olarak gördüğünüz biri"  veya "Şarkısını çok okumak istediğiniz biri var mı?" şeklindeki sorusuna "Evet rahmetli Müslüm Gürses'i kendime örnek alıyorum. Kendisi komple bir sanatçı, farklı şarkıları kendi yorumu ile bizlere birçok şarkı sevdirmiştir." cevabını verdi.

Arabeskin genç yıldızından Kıbrıs çıkarması

Kubilay Diner, aynı zamanda "Türkiye'nin birçok yerinde konserlerimiz, sahnelerimiz devam ediyor. Çok yakın zamanda kendime ait bestem ile şarkılarım yayında olacak" dedi.

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