Arabeskin derin sözlerle buluştuğu yeni tekli!

“Gelmişine Geçmişine” isimli teklisiyle müzikseverleri selamlayacak olan Alter, çarpıcı ve damar yorumuyla dertlere merhem olacak. Müzik dünyasına birçok değerli eser kazandıran İlyas Keçeci’nin söz ve müziğini üstlendiği “Gelmişine Geçmişine” bu yılın hit şarkısı olma konusunda oldukça iddialı. Özlenen arabesk soundlarıyla bezenen şarkının aranjesi Ceyhun Çelikten imzalı…Arabeskin derin ruhunu stüdyo ortamında minimalist ancak karizmatik bir imajla anlatan klibin yönetmen koltuğunda ise Kemal Başbuğ oturuyor.

Özgür Alter’in yeni teklisi “Gelmişine Geçmişine” 13 Ekim’den itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

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